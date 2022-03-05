Тромбофлебит: особенности заболевания Автор: Павел Власов

Тромбофлебит — это опасное заболевание вен, и одно из самых серьезных осложнений варикоза. По-другому его называют тромбозом поверхностных вен и ТПВ. Чаще всего заболевание встречается у пожилых людей, а также у тех, кто ведет малоактивный образ жизни и имеет избыточный вес.

При ранней диагностике и своевременном обращении к врачу тромбофлебиты можно победить. Для этого применяют медикаментозные, хирургические и другие методы лечения.

Что такое тромбофлебит

Это воспаление, при котором в вене образуется сгусток. Тромб прикрепляется к воспаленной вене и мешает кровотоку. На воспалительный процесс реагируют также кожа и подкожная клетчатка — область поражения краснеет, отекает и опухает.

Тромбофлебит распространяется не только на пораженные варикозом вены, но и на неварикозные. Если вовремя не начать лечение, воспалению могут подвергнуться глубокие сосуды.

Причины возникновения

Варикоз — одна из главных предпосылок к развитию тромбоза. Также к заболеванию предрасположены люди с избыточным весом, «сидячей» работой, низкой физической активностью, в период беременности.

Ненаследственные причины тромбофлебитов можно разделить на три группы:

Проблемы с кровообращением. Застой крови возникает из-за варикозного расширения вен, сдавливания сосудов из-за опухолей или кист, длительного обездвиживания конечности. Также недостаточность кровообращения может быть из-за инсульта, паралича, аномалии в развитии вен и гиповолемии. Повреждения внутренних стенок сосудов. Такая проблема возникает из-за травмирования в результате установки эндовазальных катетеров или различных внутрисосудистых устройств, протезирования вен, гипоксии и сепсиса. Также к повреждениям могут привести инфекционные заболевания, тяжелые травмы с обильной потерей крови или обширные ожоги. Предрасположенность крови к образованию тромбов. Это состояние возникает в результате следующих заболеваний: полицитемия, нефротический синдром, миелопролиферативные патологии. Также в крови могут формироваться сгустки из-за обезвоживания организма, злокачественных опухолей, приема гормонов или химиотерапии. Во время беременности из-за повышения уровня эстрогена и после родов тоже существует такая опасность.

Кроме того, у человека может быть наследственная предрасположенность к тромбофлебиту.

Тромбофлебит и варикозное расширение вен

Тромбоз отличается от варикозного расширения вен самим характером заболевания. Варикоз сопровождается повышением давления в венах с истонченными и неэластичными стенками. А тромбофлебит — это воспаление в стенках сосудов с образованием тромбов.

Различия есть и во внешних признаках. При варикозе наблюдается тянущая боль, вены выпирают, становится заметна их извилистость. Кожа в области поражения приобретает бледный оттенок, синие сосуды просвечивают. При тромбофлебите в зоне воспаления чувствуется распирающая и колющая боль, кожа в этой области краснеет. Например, при прощупывании голеней можно ощутить уплотнения и комки.

Виды тромбофлебита

Тромбофлебиты делят на несколько видов по следующим параметрам:

Зоне поражения. Тромбофлебит может быть мигрирующим и локальным. В первом случае сгусток крови образуется в одном месте, затем исчезает и со временем появляется в другом. Во втором случае тромб остается на том же участке, где образовался.

Наличию патогенов (инфекций). Выделяют септический тромбофлебит, при котором происходит быстрое распространение инфекции с кровотоком, что приводит к сепсису. Такая проблема может появиться после родов, оперативного вмешательства или рожистого воспаления. Лечится заболевание с помощью антибиотиков. Также существует асептический тромбоз, при котором инфекции нет, а воспаление возникло из-за травмы.

Размеру тромба. При окклюзионном тромбофлебите просвет сосуда полностью перекрывается. Отток крови нарушается, что может привести к отмиранию тканей. В этом случае необходимая срочная операция. При неокклюзивном тромбофлебите тромб перекрывает вену только частично. Циркуляция крови нарушается, но не прекращается полностью.

Масштабу патологического процесса. Поверхностный тромбофлебит локализуется в подкожных венах. Он сразу дает о себе знать: повышается температура, краснеет кожа, появляются уплотнения. Лечится медикаментозно. При неправильном или несвоевременном лечении болезнь переходит в тромбофлебиты глубоких вен. В этом случае симптомы становятся более выраженными. Опухоли значительно заметнее и боль сильнее.

Стадии развития заболевания

Тромбоз развивается по следующим стадиям:

Острая. Период, когда появляются яркие признаки тромбофлебитов. Эта стадия длится обычно около месяца. Острый тромбофлебит может быть негнойным и гнойным — с абсцессом и некрозом (отмиранием) тканей.

Подострая (стихающая). Эта опасная стадия, на которой острые симптомы тромбофлебита стихают, но не исчезают совсем. Отечность проходит, но уплотнения остаются, кожа по-прежнему сохраняет красноту, вены синеют. Длительность подострой стадии — 2 месяца.

Хроническая. Если после 2–3 месяцев после выявления болезни не прибегнуть к лечению, она переходит в хроническую форму. При этом может отсутствовать боль, но ноги будут опухать, быстро уставать, зудеть

Если начать лечение в острой стадии в течение двух недель после появления симптомов, результаты будут очень хорошие: тромб рассосется и опасных последствий не будет.

Основные симптомы

Главный признак тромбофлебита — уплотнения (тромбы), ощутимые при прощупывании сосуда. Область поражения краснеет и отекает, чувствительность кожи повышается. Также при тромбофлебите вена синеет и заметно выделяется под кожей, уплотняется и становится теплее, чем остальные ткани.

Воспаленный участок болит, возникают ощущения покалывания и расширения. В зависимости от расположения пораженного участка, боль может отдаваться в пах, поясницу или в нижнюю часть живота. Температура тела повышается, может достигать 39 °С.

В ноге чувствуется тяжесть и слабость, становится сложно ходить и даже стоять. В положении лежа нижние конечности сложно или невозможно поднять, вращать стопой тоже может быть затруднительно.

Чем опасен тромбофлебит: возможные осложнения

Опасность тромбофлебитов в том, что тромб может оторваться и переместиться с кровотоком в другие участки венозной системы. Одно из осложнений заболевания — тромбоэмболия легочной артерии, при которой закупоривается тромбом легочная артерия. Такая проблема грозит смертью больного при отсутствии незамедлительного лечения.

Тромбоз в запущенном состоянии может стать причиной хронической венозной недостаточности. В этом состоянии нарушается венозный отток, ноги отекают, появляются сосудистые «звездочки», болевые ощущения.

Диагностика заболевания

Диагностику и лечение всех видов тромбофлебитов выполняет флеболог. Сначала он занимается изучением внешних симптомов, выясняет локализацию тромба, зону поражения по болевым ощущениям.

Более точные данные врач получает с помощью ультразвукового ангиосканирования (визуализации сосудов для оценки проходимости), реовазографии (анализа кровообращения в ногах), допплерографии (ультразвукового обследования), КТ-венографии (компьютерной томографии с контрастным веществом).

Также проводят анализ крови на свертываемость, наличие С-реактивного белка, уровень лейкоцитов, D-димер и др.

Методы лечения

Медикаментозное лечение

Для лечения различных тромбофлебитов применяют нестероидные противовоспалительные лекарства. Также назначают антикоагулянты для разжижения крови и предотвращения свертываемости, ангиопротекторы, повышающие тонус сосудов, и флеботоники, укрепляющие и повышающие эластичность стенок вен. Для устранения тромба используют дезагреганты и лекарства с фибринолитическим действием. Антибиотики назначают при разросшемся тромбофлебите или его гнойной форме.

Компрессионная терапия

Это применение компрессионных трикотажных чулок или колготок, бандажей, рукавов. Такие меры помогают ускорить кровоток в сосудах, препятствуют появлению сгустков крови или увеличению их размеров. Также изделия снижают болевые ощущения и отечность.

Физиотерапия

Включает магнитотерапию, инфракрасное излучение, ультрафиолетовое облучение, дарсонвализацию. С помощью этих процедур можно устранить воспаление, улучшить кровоток, ускорить восстановление внутренних венозных стенок.

Хирургическое вмешательство

Назначается при разрастании тромба и угрозе полного перекрытия вены. Сгусток крови удаляется методом кроссэктомии, тромбэктомии или инвагинационного стриппинга. Также применяется лечение стентированием, когда вену расширяют путем установки специального баллона.

Лечение лазером (ЭВЛК, ЭВЛО)

Лазер воздействует на поврежденные участки и термически обрабатывает пораженные сосуды изнутри. В результате кровоток по больной вене прекращается, и она со временем рассасывается. Это полностью безопасный и малоинвазивный метод. После процедуры не остается рубцов и шрамов.

Общие рекомендации и противопоказания

Больным тромбофлебитом важно носить удобную обувь на плоской подошве, регулярно принимать лекарства, назначенные врачом, и соблюдать диету. Запрещены сильные нагрузки на ноги, поэтому понадобится исключить физические упражнения, которые предполагают поднятие тяжестей, отказаться от туфель на каблуках. Из спортивных занятий можно выбрать плавание, езду на велосипеде и прогулки пешком.

Также пациентам с тромбофлебитом нельзя делать массаж ног, носить гольфы или носки с плотными резинками, которые могут перетянуть сосуды. Запрещено удалять волосы на ногах с помощью воска и эпилятора, посещать баню и загорать.

Профилактика тромбофлебита

Важно вовремя лечить заболевания вен, не запускать варикоз. Носить компрессионные чулки, если вы находитесь в группе риска. Также важно правильно питаться и уменьшить количество жиров в рационе, что является одной из причин появления тромбов.

Кроме того, чтобы не заболеть тромбофлебитом, необходимо больше двигаться, заниматься спортом. Ходить на прием к флебологу при появлении симптомов заболевания и на плановые осмотры. Если потребуется — принимать назначенные врачом флеботоники, улучшающие отток крови.

Like 224 Dislike 28

6262

2

4

cookie-check

Тромбофлебит: особенности заболевания

no